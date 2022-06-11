جديد حادثة المروحية الايطالية: العثور على 5 جثث...وأحد اللبنانيين ارسل فيديو لابنه قبل السقوط

اعلنت وكالة أنسا الايطالية
أنه تم التعرف على 5 جثث كانوا على متن المروحية الإيطالية التي اختفت صباح الخميس فوق توسكان إيميليان أبينيني والتي شوهد حطامها اليوم على جبل كوسنا ، قمة ريجيو إميليا.
وتستمر عمليات البحث حول الحطام، لاحتمال العثور على جثتين أخريين تحت بقايا المروحية، ولاحقا افيد بأنه جرى العثور على الجثتين.
اشارة الى أنه كان على متن المروحية سبعة اشخاص، الطيار الايطالي، 4 اتراك، ولبنانيان لزيارة بعض الشركات، بالتزامن مع معرض ورقي مهم في لوكا.
وذكرت الوكالة أن نجل أحد الركاب اللبنانيين يملك مقطع فيديو قصير لنحو 20 ثانية كان أرسله والده له، ويوثق رحلة المروحية في وسط عاصفة عنيفة. وذكرت صحيفة Gazzetta di Modena أنه في الوقت الحالي لم يقم متلقي الفيديو بنشره ، في ضوء التحقيقات الجارية.