تيمور جنبلاط: الحاجة ملحة للاصلاح والاستفادة من ثروات لبنان

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دعا رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط إلى وقف تضييع الوقت على اللبنانيين والمبادرة فورا إلى تحديد المواعيد للاستشارات النيابية الملزمة، من أجل تسمية رئيس مكلف لتشكيل حكومة جديدة تتولى إدارة المرحلة الاستثنائية القاسية التي يمر بها لبنان.وتساءل، خلال لقائه مع وفود مناطقية عدة زارته اليوم في قصر المختارة، عن الغاية من وراء بدعة ربط التكليف بالتأليف المخالفة للدستور، معتبرا أن الحاجة ملحة الى تنفيذ التشريعات والبرامج الاصلاحية واستكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي والاستفادة من ثروات لبنان في الغاز والنفط، بدلا من خسارتها بسبب الشعبوية والمزايدات على حقوقنا الوطنية الاساسية.وأكد جنبلاط ضرورة الاستعجال بتشكيل الحكومة وتقديم الحلول الممكنة في ملف الكهرباء، بعيدا من كل الوعود الزائفة التي أرهقت الخزينة والمواطن معا، داعيا وزارة الطاقة اتخاذها الاجراءات السريعة لتشغيل معمل مطمر الناعمة لاستفادة أهالي القرى المجاورة منه.ورأى جنبلاط أن مسؤولية المجلس النيابي تكمن أيضا بعد اكتمال انتخاباته الداخلية بالانصراف إلى ورش العمل التشريعية المطلوبة، كاشفا أن اللقاء الديمقراطي سيتقدم باقتراحات عملانية تتلاقى مع مطالب الناس وهمومهم، آملا تلاقي النواب حول هذه المشاريع.