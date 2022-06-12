الأبيض إلى واشنطن للمشاركة في منتدى التمويل الصحي للبنك الدولي

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توجه وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس الأبيض إلى واشنطن، اليوم، للمشاركة في منتدى التمويل الصحي السنوي السادس، الذي يعقده البنك الدولي بين الرابع عشر والسادس عشر من الشهر الحالي تحت عنوان "تمويل الرعاية الصحية الأولية"، وذلك على رأس وفد يضم القائم بالأعمال في واشنطن وائل هاشم ورئيسة دائرة الرعاية الصحية الاولية في وزارة الصحة العامة الدكتورة رندة حمادة.وقال الأبيض: "إن هذا المؤتمر ينعقد فيما الدول الكبرى والمؤسسات الدولية منشغلة بالأحداث في أوكرانيا والأزمات العالمية الأخرى وتداعياتها على أمن الطاقة والغذاء في العالم. وإن الإصلاحات المطلوبة في لبنان تسير بخطى بطيئة مما يعيق النداءات لمزيد من الإستثمارات والدعم، ورغم ذلك لا ينبغي ادخار أي جهد لدعم قطاعنا الصحي".وستشكل المشاركة في منتدى التمويل الصحي السنوي السادس حول "تمويل الرعاية الصحية الأولية" مناسبة للبحث عن فرص شراكة جديدة، بهدف دعم جهود وزارة الصحة العامة لتعزيز تقديمات الرعاية الصحية الأولية في لبنان وتوسيع نطاقها، علما بأن البنك الدولي كان قد قدم للبنان قرضا قيمته 120 مليون دولار في عام 2017 لهذا الغرض، إنما تمت إعادة هيكلته لتغطية اكلاف كورونا.وستشهد زيارة وزير الصحة العامة إلى واشنطن محطة مهمة من خلال مشاركته في اجتماع بدعوة من غرفة التجارة في الكونغرس، حيث سيطلع الوزير الأبيض ممثلين عن شركات الأدوية العالمية على تطورات الوضع الحالي لعملية استيراد الأدوية إلى لبنان، وآخر المستجدات المتعلقة بديون الشركات، واستكشاف سبل ضمان استمرار إمداد لبنان بالأدوية ولا سيما أدوية الامراض السرطانية والمستعصية.كما سيعقد وزير الصحة العامة اجتماعات جانبية مع ممثلين عن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ومنظمات دولية أخرى ساعدت لبنان في السنوات الماضية، ولا سيما بعد انفجار المرفأ على غرار Anera وATFL وMRF.HOME وEmpower Lebanon وسواها، فضلا عن لقاءات مع شخصيات فاعلة في القطاع الصحي من أصل لبناني وأعضاء الجالية اللبنانية الذين يلعبون الدور الفعال في دعم لبنان بمختلف السبل ، ولا سيما تغطية ما أمكن من الاحتياجات على صعيد الأدوية والمستلزمات الطبية والمعدات للمستشفيات.