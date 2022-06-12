أخبار لبنان 12 حزيران 2022 - 12:17 12/06/2022 12:17:54 فرنجية في ذكرى مجزرة اهدن: حزب الله لا يحتاج الى غطاء ونحن مع كل ما يوحد هذا البلد

فرنجية في ذكرى مجزرة اهدن: حزب الله لا يحتاج الى غطاء ونحن مع كل ما يوحد هذا البلد

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واضاف: "يقولون انتم والعونيون الغطاء المسيحي لسلاح حزب الله، ونحن نقول، حزب الله لا يحتاج الى غطاء ونحن مع العروبة ووحدة لبنان والعيش المشترك وكل ما يوحد هذا البلد ونلتقي مع المقاومة على هذا المشروع".

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زتطرق في كلمته الى الانتخابات، حيث قال: "نحن مع من تربّينا معهم وعشنا وواجهنا معهم وبالتالي بوجودكم لا خسارة وصحيح انه قد تحصل هفوة او غلطة في الانتخابات ولكن الايام والمستقبل امامنا، نحن لم نخسر وكنّا "عكس السير" في الانتخابات والأسهل كان السير مع الموجة ولكننا سرنا عكس الموجة



وتوجه الى من يحاول "الغائه"، بحسب تعبيره، بالقول: "نحن واياكم والزمن طويل وسنواجه بالايجابية وليس بالسلبية فمشاريعهم وهمية وطروحاتهم وهمية ونحن نتطلع الى التطور مع القيم والاخلاق والتاريخ". في ذكرى مجزرة اهدن، أوضح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية أن هذه الذكرى تؤكد على الذاكرة وصحيح أن اليوم يطلع الى المستقبل ولكن "ما نسينا"، كما قال.واضاف: "يقولون انتم والعونيون الغطاء المسيحي لسلاح حزب الله، ونحن نقول، حزب الله لا يحتاج الى غطاء ونحن مع العروبة ووحدة لبنان والعيش المشترك وكل ما يوحد هذا البلد ونلتقي مع المقاومة على هذا المشروع".زتطرق في كلمته الى الانتخابات، حيث قال: "نحن مع من تربّينا معهم وعشنا وواجهنا معهم وبالتالي بوجودكم لا خسارة وصحيح انه قد تحصل هفوة او غلطة في الانتخابات ولكن الايام والمستقبل امامنا، نحن لم نخسر وكنّا "عكس السير" في الانتخابات والأسهل كان السير مع الموجة ولكننا سرنا عكس الموجةوتوجه الى من يحاول "الغائه"، بحسب تعبيره، بالقول: "نحن واياكم والزمن طويل وسنواجه بالايجابية وليس بالسلبية فمشاريعهم وهمية وطروحاتهم وهمية ونحن نتطلع الى التطور مع القيم والاخلاق والتاريخ".

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