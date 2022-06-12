أخبار لبنان
12 حزيران 2022 - 13:53
12/06/2022 13:53:46
وزارة الصحة: تسجيل 238 اصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة
وزارة الصحة: تسجيل 238 اصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة
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LBCI News Lebanon
أعلنت وزراة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 238 اصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ24 الماضية.
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وزارة الصحة: تسجيل 238 اصابة
جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة
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