أخبار لبنان
12 حزيران 2022 - 13:53
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وزارة الصحة: تسجيل 238 اصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة

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وزارة الصحة: تسجيل 238 اصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة
Lebanon News
أعلنت وزراة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 238 اصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ24 الماضية.
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