مستشفى نبيه بري الحكومي: ندين الحادث المؤسف الذي وقع في المستشفى

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أعلنت إدارة مستشفى نبيه بري الحكومي الجامعي في النبطية، أنه "في ما خص الحادث المؤسف الذي وقع في مستشفى نبيه بري الحكومي الجامعي في النبطية، حيث تم الاعتداء على مسؤول شؤون الموظفين علي السيد من قبل أحد الحراس، حيث أن المدير الدكتور حسن وزني لم يكن موجودا في المستشفى، والذي يدين هذا العمل وقد اتخذ اجراءً في حق المعتدي، وتؤكد ادارة المستشفى عدم علمها بخلفية الحادث. وقد تقدم الدكتور علي السيد بشكوى لدى النيابة العامة ليأخذ القضاء مجراه في هذه القضية".وأشارت الإدارة في بيان، الى ان "لا علاقة للمدير الدكتور حسن وزني بالحادث لا من قريب ولا من بعيد، وخلفيات الحادث لا تتصل بأي حديث يصرح به أي موظف داخل المستشفى وخارجها. وهذه ليست من اخلاقيات الدكتور حسن وزني ولا ممن يعمل معه، وتعامله مع الموظفين وغيره معروف بالاحترام للجميع".وقالت: "لذلك، ومنعاً لأي تأويل، فإن ادارة المستشفى تدين الحادث المؤسف حيث أخطأ فيه من بادر وتسبب فيه، وتبقى مستشفى نبيه بري الحكومي الجامعي مفتوحة الأبواب للجميع ورائدة في العمل الطبي والخدماتي في المنطقة".