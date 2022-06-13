كركي: يدين التعرّض لمستخدمي مكتب الغبيري ويطالب الأجهزة الأمنية والقضائية بتحمّل المسؤولية

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وضع رئيس مكتب الغبيري والمستخدمين العاملين فيه المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمّد كركي بأجواء التعرّض السافر عليهم، جسدياً ولفظياً من قبل المدعو ع. ح وزوجته ن.ح حيث قاموا بالإعتداء على المستخدمين وعلى ممتلكات وموجودات المكتب و بعثرة المعاملات والعبث بها.وعلى ضوء التهديدات التي تعرّض لها رئيس المكتب والمستخدمين قرّروا التوقّف عن العمل آسفين لحين تأمين الحماية الأمنية اللازمة ردءاً للمخاطر وتداعياتها.ودان المدير العام بشدّة مثل هذه الأعمال ويعلن بأنّه سيتم التواصل مع الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة لتأمين الحماية اللازمة من أجل سلامة المضمونين والمستخدمين على حدّ سواء، مع الإشارة إلى أن إدارة الصندوق سبق أن طالبت مراراً وتكراراً بتأمين الحماية اللازمة لمراكز ومكاتب الصندوق ولم يتم الاستجابة لذلك.وأكّد أنّه في حال عدم تأمين الحماية المطلوبة فإنه سيضطّر آسفاً إلى إقفال مكتب الغبيري بشكل نهائي، مما سيحرم حوالي خمسة آلاف سائق عمومي من التقديمات الصحّية والإجتماعية.وطالب كركي من الجهات السياسية والإجتماعية والبلدية المتواجدة في المنطقة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين إستمرارية العمل في هذا المكتب وبالتالي ديمومة إيصال التقديمات لمستحقيها والتي تشمل أكثر من 20 ألف مواطن.