نقيب الأطباء يحذر من انتشار مرض التهاب الكبد الفيروسي ويدعو الى الوقاية والنظافة الشخصية

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حذر نقيب الأطباء البروفسور يوسف بخاش في بيان، من سرعة انتشار مرض التهاب الكبد الفيروسي الالفي Hepatite A، وهو مرض شديد العدوى يؤدي في حالات استثنائية الى تقصير في عمل الكبد.وعزا أسباب انتشاره بهذه السرعة الى "نقص المياه الصالحة للشرب وسوء الصرف الصحي والنظافة العامة. والاسوأ أن فترة حضانته تمتد من 15 الى 50 يوما".واثنى بخاش على عمل وزارة الصحة وتعاونها مع الجهات المختصة والتحري عن سبب التلوث والكشف ان شبكة المياه لا تلوث فيها بحسب التحاليل، وتوقف عند سرعة انتشار الاصابات حيث وصل الى 118 حالة خلال اقل من اسبوع.ونصح نقيب الأطباء بضرورة الوقاية والنظافة الشخصية في المنزل من ناحية غسل اليدين جيدا بعد استخدام المرحاض وقبل تحضير الطعام او تناوله، واستخدام المياه الموثوقة للشرب ولنظافة الخضار والفاكهة، والعمل على توفير اللقاح المضاد، ومن ثم اجراء حملة تلقيح استباقية للوقاية من المرض للمجتمعات المعرضة على ان تبدأ بكبار السن ومن يعاني من مشاكل صحية وامراض مزمنة.وأكد أن الكشف المبكر للمرض هو من الأولويات على اعتبار انه يؤدي الى عزل المصابين وحصر تفشي العدوى والقضاء على الوباء.