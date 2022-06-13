القناعي أكد في زيارة وداعية لدار الفتوى وقوف الكويت الى جانب لبنان

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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى سفير دولة الكويت في لبنان عبد العال القناعي في زيارة وداعية، وجرى البحث في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وأوضاع لبنان والمنطقة.وأكد السفير القناعي للمفتي دريان وقوف الكويت الى جانب لبنان في المحنة التي يمر بها، متمنيا "الاستقرار والازدهار للبنان الشقيق وان تحل أزماته".بدوره، شكر المفتي دريان دولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على وقوفهم الى جانب اللبنانيين في شتى المجالات، مؤكدا الدور الريادي المهم الذي تقوم به دولة الكويت في لبنان والمنطقة العربية.