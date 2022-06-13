انطوان حبيب: مصرف الاسكان بصدد إطلاق موقع الكتروني لتقديم طلب للحصول على قرض لمساعدة ذوي الدخل المحدود

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کشف رئيس مجلس ادارة مصرف الاسكان ومديره العام انطوان حبيب عن رزمة قروض خصصها مصرف الاسكان لمساعدة اللبنانيين من ذوي الدخل المحدود.وأكد حبيب في تصريح، أن مصرف الاسكان بصدد اطلاق موقع الكتروني لخدمة الراغبين بتقديم طلب للحصول على قروض، والتي تشمل قرض شراء منزل، وقرض ترميم وقرض لتركيب الطاقة الشمسية.وعدّد انواع القروض وشروطها ، مشيرا الى ان هذه القروض هي حصرا للمواطن اللبناني من ذوي الدخل المحدود فقط، وشرط الا يكون قد استفاد سابقاً من اي قرض اسكان، وان لا يملك منزلاً مسجلا باسمه على الاراضي اللبنانية كافة.اما القروض المتاحة، بحسب حبيب، فهي:"قرض شراء منزل، وقد خصص مصرف الاسكان مبلغا اقصاه مليار ليرة بدل شراء الشقة مساحة ١٢٠ مترا، مقسطا على 30 سنة وبفائدة لا تتخطى ٤،٩٩ ٪.اما قرض ترميم المنزل فقد خصص مبلغ اقصاه 400 مليون مقسطا على 10 سنوات وبفائدة 4،99% .اما قروض الطاقة الشمسية فتراوح السقف المالي بين ٧٥ و٢٠٠ مليون ليرة تقسط على 5 سنوات بفائدة 4،99%".وأوضح رئيس مجلس ادارة مصرف الاسكان ان هذه القروض ممولة من الصندوق العربي للتنمية الاجتماعية في الكويت، ومن مصرف لبنان، واعلن ان مصرف الاسكان بصدد التوقيع على مذكرة تفاهم بينه وبين الامم المتحدة لدعم القروض، ومن اهم شروط المذكرة هي التعاون والتنسيق والشفافية ، مؤكدا ان مصرف الاسكان بصدد التوقيع على مذكرة تفاهم مع المركز اللبناني للحفاظ على الطاقة.ولفت إلى أن مصرف الاسكان اعطى بارقة امل لذوي الدخل المحدود، مشددا على أن هذه المبادرة مخصصة فقط لاصحاب الدخل المحدود ولا نصيب فيها للميسورين ولا للواسطات.