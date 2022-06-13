ميقاتي تابع ملف إضراب موظفي القطاع العام

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تابع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ملف إضراب موظفي القطاع العام ، متصلا بوزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل جرى خلاله البحث في ملف الاجور والمخصصات المستحقة للموظفين وضرورة دفعها في المواعيد المستحقة لها من دون تأخير.وأكد ميقاتي أن حق الموظفين مقدس والحكومة تتفهم صرختهم وتسعى قدر الامكانات المتاحة لتوفير مستلزمات الصمود في هذه المرحلة الصعبة، مشددا على ضرورة استمرار عمل إدارات الدولة والمؤسسات العامة وإنتاجيتها لتسيير شؤون الموظفين وتأمين الايرادات التي تحتاجها الدولة.وفي السياق نفسه، بحث ميقاتي مع وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم في العديد من الأمور، وأهمها ما أثير اليوم بخصوص مسألة الرواتب والمعاشات للقطاع العام، معتبرين أنها مسألة لا يمكن تركها لأنها مرتبطة بالأمن الاجتماعي، وهي اخر ما تبقى للموظف الذي يعاني ما يعانيه.ورأى بيرم أن القطاع العام هو الأكثر معاناة وتضررا اليوم، كاشفا أن ميقاتي أكد أن موضوع الرواتب لا يمكن التساهل به لأن الرواتب، على هشاشتها ،هي آخر ما تبقى من أمن إجتماعي ، وهو تكلم مع وزير المالية الذي أكد له أن الرواتب ثابتة وهناك بعض الارباكات والتأخير الذي يطال الجداول بسبب قلة عدد الموظفين.وطمأن وزير العمل الموظفين أنه ممنوع المس بالرواتب والا ستنهار الدولة، داعيا الروابط للاجتماع .