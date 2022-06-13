بري عرض التطورات مع ميقاتي واستقبل سفيرتين ووفد النواب التغييريين وتلقى تهنئة من المالكي

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إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، حيث تم عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية.واستقبل بري سفيرة الدانمارك في لبنان ميريتي جول في زيارة وداعية، لمناسبة إنتهاء مهامها الديبلوماسية في لبنان.كما التقى رئيس المجلس السفيرة الإيطالية في لبنان نيكوليتا بومباردييري حيث تم عرض للأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين لبنان وإيطاليا.وبعد الظهر إستقبل الرئيس بري وفدًا يمثل النواب التغيريين الـ13 وضم: ملحم خلف، وضاح الصادق، إبراهيم منيمنة، ياسين ياسين، مارك ضو، نجاة صليبا ورامي فنج. وتم البحث في الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية إضافة إلى شؤون تشريعية.وبعد اللقاء تحدث النائب مارك ضو بإسم النواب، وقال بالنيابة عن "تكتل نواب التغيير" الـ13: "حضرنا كوفد لنتناقش بقضية الخط 29 وحقوق لبنان في المنطقة الخالصة الإقتصادية التي يتم التداول فيها خاصة بوصول المفاوض الأميركي بهذا الملف. ونحن نتابع هذا الملف وحق لبنان التمسك بالخط 29، نجد أن السلطة التنفيذية لا تقوم باتخاذ الخطوات التي هي مطالبة بها للدفاع عن مصلحة اللبنانيين جميعًا بالثروات الموجودة في البحر وما دون البحر في ما يتعلق بالنفط والغاز وغيرها."وأشار إلى أنه "بعد زيارة رئيس الجمهورية، سنتابع هذه الجولة بزيارة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ونحن نطالب بالمطلب ذاته، ونريد تثبيت حق لبنان عبر تعديل المرسوم 4633 الذي له أكثر من سنة ولم توافق عليه الحكومة ولم يوقعه رئيس الجمهورية، وبالتالي السلطة التنفيذية مسؤولة عن المباشرة بالتوقيع والتعديل وإيداعه لدى الأمم المتحدة لأن العدو الإسرائيلي يباشر الآن بوصول المنصة اليونانية بالإعتداء على ثروات هي من حق الشعب اللبناني."كما لفت إلى أننا "طلبنا من الرئيس بري أن نتخذ خطوات سريعة كمجلس نيابي لمساءلة واستجواب الحكومة اللبنانية والمتابعين لهذا الملف بما فيه الإطلاع من الفريق المفاوض على كل التفاصيل ونقوم بواجبنا النيابي الرقابي على مصلحة الشعب اللبناني. وكذلك نحن ندقق بكل شيء لنقوم بالمحاسبة الحقيقية من قبلنا جميعًا ليس فقط النواب التغييريون إنما كل المجلس النيابي عليه هذا الواجب للدفاع عن مصلحة لبنان وتثبيت حقوق لبنان بما هو موجود وبما هو مثبت نحن نتفرج على العدو يتخذ خطوات عملية لبدء إستغلال موارد للبنان واللبنانيين لهم حقوق فيها."وأكد أننا "لن نقف ونتفرج سنتخذ هذه الخطوات وسريعًا سنطالب المجلس النيابي بإرسال الأسئلة إلى الوزراء للإجابة، بما فيها جلسة للإستجواب ونحن سنتابع كل هذه الخطوات مع الرؤساء الثلاثة."وعلى صعيد آخر، تلقى رئيس مجلس النواب إتصالًا هاتفيًا من نائب رئيس الحكومة العراقية السابق نوري المالكي هنأه فيه بانتخابه رئيسًا للمجلس النيابي اللبناني لولاية جديدة.