مؤسسة مياه لبنان الشمالي: المياه الموزعة للمشتركين نظيفة وصالحة للشرب والإستعمال المنزلي

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أعلنت "مؤسسة مياه لبنان الشمالي" أنه بعد التداول بأخبار مضللة عبر وسائل التواصل الإجتماعي عن إختلاط مياه المجارير بمياه نبعي هاب وأبو حلقة، تؤكد المؤسسة للمشتركين بالمياه في مدينة طرابلس وجوارها ما يلي:1- المياه الموزعة للمشتركين نظيفة وصالحة للشرب والإستعمال المنزلي وهي تخضع لكافة مراحل المعالجة من ترسيب وفترة وتعقيم ويتم التأكد يوميًا من نظافة وسلامة المياه بواسطة مختبر المؤسسة المركزي.2- مياه نبع هاب تصل إلى محطة المعالجة في محلة البحصاص عبر نفق مجرى آمن يعلو مجرى وادي هاب بأكثر من 30 مترًا، ونبع أبو حلقة يبعد كثيرًا عن وادي هاب.ونبهت المؤسسة جميع المشتركين بالمياه، تداركًا للأزمة الناجمة عن إنقطاع التيار الكهربائي وارتفاع كلفة تأمين المازوت إلى ضرورة إتخاذ التدابير التالية:1- وضع خزانات مياه أرضية في المباني وعدم إنتظار المواءمة بين الكهرباء والتغذية بالمياه2- ترشيد الإستهلاك إلى أقصى حد3- دفع المستحقات للمؤسسة لتتمكن من الإستمرار في الخدمة، خاصة وأنه من دون كهرباء ومن دون إمكانية لشراء المازوت لن تتمكن المؤسسة من تأمين الخدمة.