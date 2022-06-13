لقاء ايجابي بين بوصعب وهوكستين والاخير ابدى الرغبة بالمساعدة

الإعلان

استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب في دارته في الرابية الوسيط الاميركي اموس هوكستين ترافقه السفيرة الاميركية دوروثي شيا والوفد المرافق لهوكستين، وذلك عشية الاجتماعات الرسمية التي يستهلها غدا الوسيط الاميركي من قصر بعبدا والتي ستعقبها لقاءات مع رئيس مجلس النواب ورئيس حكومة تصريف الاعمال.وتناول البحث تطورات ملف ترسيم الحدود البحرية حيث اكد بو صعب ان الموقف اللبناني حيال هذا الملف موحدا وسيبلغه رئيس الجمهورية الى الوسيط هوكستين خلال استقباله له غدا في قصر بعبدا، لافتا الى ان اجواء اللقاء كانت ايجابية وان هوكستين ابدى الرغبة في المساعدة.وقد استبقى بوصعب هوكستين والسفيرة شيا والوفد المرافق الى مأدبة عشاء.