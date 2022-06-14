اصابة شخص بطلق ناري على أوتوستراد صيدا

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LBCI News Lebanon

أصيب شخص بطلق ناري على الاوتوستراد الشرقي لمدينة صيدا، أمام شركة "ألفا" من دون معرفة الاسباب حتى الان، وقد حضرت الاجهزة الامنية الى المكان، فيما تشهد المحلة زحمة كثيفة.