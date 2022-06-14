أخبار لبنان
14 حزيران 2022 - 02:51
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اصابة شخص بطلق ناري على أوتوستراد صيدا

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اصابة شخص بطلق ناري على أوتوستراد صيدا
Lebanon News
 أصيب شخص بطلق ناري على الاوتوستراد الشرقي لمدينة صيدا، أمام شركة "ألفا" من دون معرفة الاسباب حتى الان، وقد حضرت الاجهزة الامنية الى المكان، فيما تشهد المحلة زحمة كثيفة.
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