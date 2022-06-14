هوكستين يلتقي الرئيس عون...فماذا تضمّن اللقاء؟

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LBCI News Lebanon





وقد شارك في اللقاء كل من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، المكلف من قبل عون، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، ومستشار الرئيس عون سليم جريصاتي، وكبار الموظفين في بعبدا.

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وابلغ الجانب اللبناني الوسيط الاميركي الملاحظات في الطرح المقدم من قبله في شباط الماضي، شارحًا ان الطرح لم يعطِ حقل قانا كاملا الى لبنان. التقى الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكستين رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا، وجرى الحديث عن مسألة ترسيم الحدود البحرية، ودام اللقاء 40 دقيقة.وقد شارك في اللقاء كل من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، المكلف من قبل عون، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، ومستشار الرئيس عون سليم جريصاتي، وكبار الموظفين في بعبدا.وابلغ الجانب اللبناني الوسيط الاميركي الملاحظات في الطرح المقدم من قبله في شباط الماضي، شارحًا ان الطرح لم يعطِ حقل قانا كاملا الى لبنان.

وطالب بأن يكون حقل قانا كاملا تحت السيطرة اللبنانية، وأن يبقى الخط 23 كما هو عليه، وشدد على المزيد من الحقوق والمساحات وفقا للقانون الدولي وقانون البحار، ولم يتم ابلاغ هوكستين بطريقة كتابية الى حين ان ترسو الامور على اتفاق او تفاهم في الترسيم.



وأكد الرئيس عون على الحقوق السيادية للبنان بالمياه والثروات الطبيعية، وقدم الرد اللبناني على المقترح الأميركي شفهيا وشكر هوكستين الرئيس على الرد ولفت إلى أنه سينقله للجانب الآخر، وطلب عون جوابا سريعا فوعده برد سريع، بحسب المعلومات.



وسيتوجّه هوكستين الى اسرائيل الاسبوع المقبل ثم يعود لاحقًا الى لبنان.



وعلى ضوء الجواب الاسرائيلي على المقترح اللبناني الذي قدمه عون شفهيا، تُقرر مسألة المفاوضات غير المباشرة.