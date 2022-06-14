أبو فاعور للـLBCI: نحن و"القوات" كنا جزءا من تحالف سياسي في الإنتخابات ويجب استكمال العلاقة

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أوضح النائب وائل أبو فاعور أن محور اللقاء أمس مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لم يكن فقط حول رئاسة الحكومة والاستشارات النيابية، لافتا الى أن النقاش كان حول كل الاستحقاقات المقبلة.وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "نحن والقوات اللبنانية كنا جزءا من تحالف سياسي انتخابي في الإنتخابات النيابية وبالتالي يجب استكمال العلاقة والتشاور والتنسيق على كل الاستحقاقات المقبلة". وأضاف: "لدينا رؤى متقاربة في الكثير من القضايا".وفي موضوع رئاسة الحكومة، أكد أبو فاعور أنه لم يتم الاتفاق حتى اللحظة على إسم وعلى سيناريو واحد، لكن النقاش بدأ.وأعلن أن "اللقاء الديمقراطي" سيجتمع بعد تحديد موعد الإستشارات النيابية برئاسة النائب تيمور جنبلاط وسيناقش الخيارات المطروحة والأسماء.