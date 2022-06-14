أخبار لبنان
14 حزيران 2022 - 05:58
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حميه بعد لقائه سفير روسيا: نحن مع تفعيل العلاقات مع كل دول العالم بما يخدم مصلحة البلد بإستثناء العدو الاسرائيلي

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حميه بعد لقائه سفير روسيا: نحن مع تفعيل العلاقات مع كل دول العالم بما يخدم مصلحة البلد بإستثناء العدو الاسرائيلي
Lebanon News
تناول وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه في مكتبه اليوم مع سفير روسيا الاتحادية لدى لبنان الكسندر روداكوف، العلاقات بين البلدين التي تبنى على قواعد المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

وبعد اللقاء، قال روداكوف: "ناقشنا العلاقات الثنائية بين البلدين والمواضيع التي تعنى بها وزارة الاشغال العامة والنقل، وكيفية تفعيل وتعزيز وتطوير التعاون والتنسيق في هذا المجال".
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بدوره، قال حميه: "انطلاقاً من مبدأ السيادة اللبنانية والمصالح الخالصة للشعب اللبناني ودولة لبنان وتطبيقاً للقانون اللبناني، نحن مع تفعيل العلاقات مع كل دول العالم بما يخدم مصلحة البلد بإستثناء العدو الاسرائيلي".

وأضاف: "ناقشنا تفعيل العلاقات في ما يخص وزارة الاشغال كالمطار، المرافئ، اعادة اعمار مرفأ بيروت وسكك الحديد"، مؤكدا انفتاحه على كل دول العالم في اعادة اعمار المرفأ والاستثمار بمختلف القطاعات التابعة للوزارة بما يصب في مصلحة لبنان.
 
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