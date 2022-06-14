أخبار لبنان
14 حزيران 2022 - 06:53
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كلاس بحث مع نظيره التركي في سبل التعاون في المجالات الشبابية والرياضية

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كلاس بحث مع نظيره التركي في سبل التعاون في المجالات الشبابية والرياضية
Lebanon News
التقى وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس في ختام جولته في تركيا، نظيره التركي محرم كسب أوغلو، في حضور قنصل لبنان العام في اسطنبول مازن كبارة ونائب رئيس منتدى التعاون الاسلامي للشباب محمد هزيمة.

وتباحث الطرفان في "شؤون شبابية ورياضة تهم البلدين الصديقين، وبالأخص وجه التشابه بين الحضارتين والرؤية الموحدة لمصلحة الشباب والإيمان بالدور المعول عليهم". 
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كما وناقشا العلاقات التاريخية بين البلدين والوزارتين، وسبل التعاون في المجالات الشبابية والرياضية، ووضع خارطة طريق للتعاون وتكريسها عبر العمل على مذكرة تعاون بين الوزارتين.

ودعا الوزير اوغلو الوزير كلاس إلى المؤتمر والمهرجان الشبابي الذي سيقام في آب المقبل. 

بدوره، دعا الوزير كلاس نظيره التركي لزيارة لبنان وحضور النشاطات الشبابية التي يتم الإعداد لها. 

في الختام، قدم الوزير محرم كسب أوغلو للوزير كلاس هدية رمزية عربون محبة ووفاء.
 
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