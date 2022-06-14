منطقة تطلق استراتيجيّتها البيئية: لتخفيف حجم النفايات

Lebanon, news ,lbci ,أخبار نفايات, بيئة,الحازمية,منطقة تطلق استراتيجيّتها البيئية: لتخفيف حجم النفايات

LBCI News Lebanon

أطلقت بلدية الحازمية استراتيجيّتها البيئية الهادفة الى تخفيف حجم النفايات العضوية والصلبة ضمن النطاق البلدي، بالتنسيق مع كومبوست بلدي ونضيرة.

واعتبر وزير البيئة أنّ الحل الأمثل لأزمة النفايات هو اللامركزية.