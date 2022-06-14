أخبار لبنان
14 حزيران 2022 - 07:18
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منطقة تطلق استراتيجيّتها البيئية: لتخفيف حجم النفايات

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منطقة تطلق استراتيجيّتها البيئية: لتخفيف حجم النفايات
Lebanon News
أطلقت بلدية الحازمية استراتيجيّتها البيئية الهادفة الى تخفيف حجم النفايات العضوية والصلبة ضمن النطاق البلدي، بالتنسيق مع كومبوست بلدي ونضيرة.
واعتبر وزير البيئة أنّ الحل الأمثل لأزمة النفايات هو اللامركزية.
 
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