بطرس يبحث مع عيد أوضاع قطاعي الدواجن والمواشي..

الإعلان

إلتقى رئيس النقابة اللبنانية للدواجن وليم بطرس مع أمين سر نقابة القصابين ومستوردي وتجار المواشي الحية ماجد عيد اليوم في مقر نقابة الدواجن، حيث تم البحث في أمور تتعلق بالقطاعين.واشار بيان صادر عن النقابتين الى انه جرى التركيز خلال اللقاء على موضوع أموال الدعم المستحقة لمربي الداوجن وتجار المواشي لدى مصرف لبنان، حيث اكد الطرفان على أن هذه الاموال حق ولا يمكن التفريط بها، مطالبين مصرف لبنان بسدادها لاصحابها من ضمن التواريخ المتفق عليها.ولفت البيان الى ان الطرفين ناقشا أيضاً ما يحصل من غش في الاسواق في موضوع بيع الدواجن واللحوم في مراكز البيع.واكد الطرفان ان هذا الموضوع سيكون مدار متابعة مع الوزارت المعنية، شددا في هذا الإطار على مجموعة من الثوابت، هي:- منع إستيراد الدواجن من دول تنتج بمواصفات أقل من المواصفات المعتمدة في لبنان.- إعتماد شركة مراقبة عالمية موثوقة لمراقبة مواصفات الدجاج المستورد والمواشي واللحوم المستوردة، حفاظاً على صحة اللبنانيين ومنعاً للمضاربة غير المشروعة.- تطبيق قرارات وزارة الإقتصاد والتجارة ومواصفة مؤسسة "ليبنور" التي تقضي بإلتزام مراكز البيع بتطبيق آلية عرض اللحوم والدواجن المستوردة بغلافها الأصلي مع بطاقتها البيانية، والفصل بين ما هو مجلد ومبرد وطازج، منعاً للتلاعب والغش وإلحاق الضرر بصحة المواطن.