اعتبر رئيس رابطة كاريتاس لبنان الأب ميشال عبود خلال احياء الذكرى الخمسين لتأسيس رابطة كاريتاس، ان اليوم "لقد بات لدينا في هذا الوقت فئة تسمى الفقراء الجدد، وهم اشخاص كانوا يعيشون بكرامة، ويمارسون أعمالهم، لكن الإنهيار المالي تسبب في انحدارهم الى الفقر، لذلك أطلقت كاريتاس برنامج (Family To Family ) من أجل مساعدتهم، وقد بدأ هذا البرنامج يثمر في أوستراليا وبولندا ونعمل على توسيعه ليشمل بلدانا أخرى. وهنا لا بد من التذكير بأن من بين هؤلاء أساتذة المدارس الذين فقدوا قيمة رواتبهم بشكل كبير."

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بدوره، اشار وزير الاعلام زياد مكاري الى ان رابطة كاريتاس مشت بخطوات ثابتة نحو هدف واضح هو الإنسان، بحيث أعلته كقيمة بحدّ ذاته، ولم تلطّخ نفسها يوماً بوحول الانتماءات الدينية والطائفية والمذهبية.