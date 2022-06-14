وزارة الصحة: 555 حالة مصابة بمرض التهاب الكبد الفيروسي الالفي

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LBCI News Lebanon

اعلنت وزارة الصحة ان عدد حالات مرض التهاب الكبد الفيروسي الالفي المبلغ عنها هو 555 حالة، معظمها في البقاع 217 والشمال 202 مع نسب حدوث عالية عند الفئة العمرية من 5 الى 19 سنة.