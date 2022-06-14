أخبار لبنان
14 حزيران 2022 - 10:56
14/06/2022 10:56:34
وزارة الصحة: 555 حالة مصابة بمرض التهاب الكبد الفيروسي الالفي
وزارة الصحة: 555 حالة مصابة بمرض التهاب الكبد الفيروسي الالفي
Lebanon, news ,lbci ,أخبار وزارة الصحة,اليرقان,وزارة الصحة: 555 حالة مصابة بمرض التهاب الكبد الفيروسي الالفي
LBCI News Lebanon
اعلنت وزارة الصحة ان عدد حالات مرض التهاب الكبد الفيروسي الالفي المبلغ عنها هو 555 حالة، معظمها في البقاع 217 والشمال 202 مع نسب حدوث عالية عند الفئة العمرية من 5 الى 19 سنة.
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