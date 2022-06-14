أخبار لبنان
14 حزيران 2022 - 10:56
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وزارة الصحة: 555 حالة مصابة بمرض التهاب الكبد الفيروسي الالفي

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وزارة الصحة: 555 حالة مصابة بمرض التهاب الكبد الفيروسي الالفي
Lebanon News
اعلنت وزارة الصحة ان عدد حالات مرض التهاب الكبد الفيروسي الالفي المبلغ عنها هو 555 حالة، معظمها في البقاع 217 والشمال 202 مع نسب حدوث عالية  عند الفئة العمرية من 5 الى 19 سنة.
 
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