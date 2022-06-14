ريفي لـ"حوار المرحلة": إذا كانت إيران تريد مصلحة لبنان فلتخرج منه... ومن يرشح لرئاسة الجمهورية؟

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رأى اللواء أشرف ريفي أنه "لا مصلحة لدينا في حصول حرب في لبنان، نظرًا لأن قدرات الصمود غير متواجدة لدينا، فالقطاع الطبي والوضع المعيشي لا يسمحان لنا بخوض الحرب."وفي حديث عن ملف ترسيم الحدود البحرية لبرنامج "حوار المرحلة" عبر الـ"LBCI"، أوضح أن الجانب الأميركي يعرف مسبقًا الجواب اللبناني، ولبنان تراجع عن الخط 29 مقابل حقل "قانا"، وسأل:"هل هناك فعلًا غاز في هذا الحقل؟"ولفت ريفي إلى أنه "لدينا أسباب منطقية وقانونية للمطالبة بالخط 29، وعون ساوم على هذا الخط لتأمين مصلحة باسيل، معتبرًا الأمر معيب."وأكد أن "لدى الجيش اللبناني إمكانيات أهم من حزب الله والشعب اللبناني هو المقاوم الأساسي، والحزب ليس سوى أداة إيرانية لتكريس إحتلاله للبنان"، قائلًا إن "قوة حزب الله وهم صنعه ضعفنا والحل يتجسد بتجميع طاقاتنا لمواجهته للوصول إلى مصلحة الوطنية،" مضيفًا: "إذا كانت إيران تريد مصلحة لبنان فلتخرج منه."وأشار إلى أن المجتمع الدولي لن يسمح لنا باستخراج النفط في ظل وجود طبقة حاكمة نهبت المال العام، والمثال الأكبر ما شهدته وزارة الطاقة التي تخضع لسيطرة باسيل.أما عن ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فاعتبر ريفي أن الملف سياسي بحت والمسؤولية لا تقع عليه فقط بل أيضًا على السلطة الحاكمة التي نهبت وسرقت، بالإضافة إلى أن هناك حملة مبرمجة على الحاكم لإنهاء حظوظه رئاسيًا.وفي سياق آخر، لفت ريفي إلى أنه شكل وفؤاد مخزومي نواة كتلة للتعاون وانضمام باقي الأطراف السيادية وهناك تواصل مع النائب ميشال معوض وعدد كبير من النواب لتشكل كتلة سيادية.ورأى أنه يجب أن يحكم على الرئيس عون لأنه يؤجل الإستشارات النيابية، متوجهًا كذلك إلى جبران باسيل بالقول: "وقاف عند حدك".وعن السيناريو العراقي، أكد اللواء ريفي أننا "لن نستقيل، معتقدًا أن هناك مرحلة إنتقالية يكون الجيش أساسيًا فيها للتخلص من سلاح حزب الله غير الشرعي."أما عن الإنتخابات الرئاسية، أوضح أنه مع وصول الدكتور سمير جعجع إلى رئاسة الجمهورية.وأعلن أنه يرشح قائد الجيش جوزيف عون للرئاسة، لافتًا من ناحية أخرى إلى أن مشكلته مع سليمان فرنجية ليست شخصية، إنما لأنه مرشح حزب الله.