أسعار المحروقات ترتفع من جديد

ارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 5000 ليرة لبنانية، والمازوت 27000 ليرة لبنانية، والغاز 13000 ليرة لبنانية. وباتت الاسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 691000 ل.ل.البنزين 98 أوكتان: 702000 ل.ل.المازوت: 735000 ل.ل.الغاز: 366000 ل.ل.