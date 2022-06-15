أخبار لبنان
15 حزيران 2022 - 02:59
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أسعار المحروقات ترتفع من جديد

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أسعار المحروقات ترتفع من جديد
Lebanon News
ارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 5000 ليرة لبنانية، والمازوت 27000 ليرة لبنانية، والغاز 13000 ليرة لبنانية. وباتت الاسعار على الشكل التالي:
البنزين 95 أوكتان: 691000 ل.ل.
البنزين 98 أوكتان: 702000 ل.ل.
المازوت: 735000 ل.ل.
الغاز: 366000 ل.ل.
 
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