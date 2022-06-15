الحلبي تفقد مراكز الامتحانات الرسمية المهنية بقاعا

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جال وزير التربية الدكتور عباس الحلبي على مدارس بعلبك الرسمية والمتوسطة والمهنية وتفقد مراكز الامتحانات المهنية في انطلاقتها في اليوم الأول.المحطة الأولى للزيارة في بعلبك الهرمل كانت في متوسطة سليم حيدر الرسمية حيث أكد دور المدرسة الرسمية في تخريج الكفاءات الكبيرة، معلناً اصراره على اجراء الامتحانات الرسمية في موعدها.وتحدث عن اخبار تصدر من هنا وهناك بتأجيل الامتحانات، داعياً الرأي العام الى عدم الأخذ بهذه الشائعات.وقال: ها هي قد بدأت الامتحانات الرسمية في التعليم المهني اليوم وفي الخامس والعشرين من الجاري ستبدأ الامتحانات الرسمية للبريفيه في المراكز المخصصة لها مع الاخذ بالاعتبار قرب الطالب والمراقب من مركز الامتحانات.وأمل التوفيق للجميع، مشيراً الى أن أجراء الاختبار هو رأى التربويين ويهدف لمعرفة مستوى الطلاب لنؤسس ونعوض على أولادنا ما فقدوه وما فاتهم ان كان بالمواد الإخبارية والظروف التي مضت وحالة الاضطراب.واكد تصميم الوزارة على اجراء الامتحانات الرسمية بتواريخها على أن تنتهي بالثاني من تموز المقبل.وحول إجراءات مصرف لبنان مع مدراء المدارس،أكد عدم تقصير الوزارة بالمتابعة والملاحقة مع مصرف لبنان بما يسهل على الهيئات التعليمية ومدراء المدارس، وقال: عند كل مراجعة كنا نلقى التجاوب من قبل المصارف، اما في ما يتصل بصرخة الأساتذة فهم محقون، فقيمة الرواتب قد تدنت وكذلك بدلات النقل وهم مضطرون للذهاب إلى مدارسهم ومؤسساتهم التربوية.وأضاف: وقعنا الحوافز عن شهر نيسان لاساتذة الملاك وبعد يومين سنوقعها المتعاقدين، وأجريت اتصالا من هنا من بدنايل برئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المالية يوسف الخليل لتعجيل دفع المنحة الاجتماعية قبل الامتحانات، لا يمكننا أن نستسلم أمامنا استحقاقات ونحيي المعلمين على ما يبذلونه من جهد.