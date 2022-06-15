وقفة احتجاجية لعمال بلدية النبطية للمطالبة بقبض رواتبهم

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نظمت نقابة عمال وموظفي بلدية النبطية وقفة احتجاجية أمام السرايا الحكومية في النبطية احتجاجا على عدم قبض رواتبهم والمساعدة الاجتماعية والطبابة، بمشاركة عمال وبلديات منطقة النبطية.وشارك في الوقفة أيضا، أمين سر اتحاد البلديات في لبنان ورئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في النبطية حسين وهبي مغربل، وعضوا بلدية النبطية صادق إسماعيل وطارق بيطار، رئيس نقابة سائقي السيارات العمومية في النبطية علي كمال، مسؤول النقابات في "حزب الله" ربيع نور الدين وجمع غفير من عمال البلديات وموظفيها وفاعليات.ورفع المعتصمون لافتات منها "نقابة عمال ومظفي بلدية النبطية ستتحرك في كل اتجاه لدعم حقوق العمال والموظفين، ونحمل السلطة الإهمال والتقصير"، "نريد حقوقنا ولا نريد محاصصتكم" وغيرها من الشعارات المطلبية.ودعا المحتجّون عمال البلديات في لبنان الى وقفة احتجاجية شاملة للمطالبة بالحصول على المخصصات والمستحقات وإعطاء العمال حقوقهم، مطالبين وزارتي الداخلية والبلديات والمالية والدولة بـ"انقاذ البلديات وعمالها من أزمة تطال عائلاتنا في طعامهم وتعلمهم وطبابتهم ومستقبلهم".