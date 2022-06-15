سلام التقى في جنيف وزيرة التجارة المصرية وبحثا في تعزيز التعاون المشترك

الإعلان

عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام سلسلة لقاءات مع عدد من الوزراء المشاركين في المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية المنعقد في مدينة جنيف.وفي هذا الاطار، التقى سلام وزيرة التجارة والصناعة المصرية نفين جامع، وعرض معها مسار العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين لبنان ومصر وسبل تعزيز التعاون المشترك على المستويين الثنائي والاقليمي. كما تناول اللقاء متابعة الخطوات التنفيذية لما تم طرحه من مناقشات ووجهات نظر ورؤى خلال إجتماع الوزراء العرب التحضيري للاجتماع الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية. كما تم التداول في عدد من المواضيع والملفات الاقتصادية المطروحة على الساحتين الاقليمية والعالمية.وقال سلام: "اللقاء أكد أهمية التشاور وتبادل الآراء المُستمر بين الدول العربية سواء على الصعيد الثنائي أو المتعدد الأطراف بما يخدم التنسيق وتوافق الآراء إزاء القضايا المطروحة في منظمة التجارة العالمية التي تمس مصالح الدول النامية والأسواق الناشئة".و أكد سلام "حرص لبنان على تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة مع مصر خصوصا وان اقتصاد الدولتين تربطهما علاقة شراكة تاريخية"، مشيراً إلى "ان تحقيق التكامل بين الجانبين يمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الاقليمي".من جانبها، قالت الوزيرة المصرية "ان اللقاء تناول رغبة الجانب اللبناني في الاستفادة من الخبرة المصرية الكبيرة فى مجال مكافحة الدعم والاغراق، وذلك من خلال تولي قطاع المعالجات التجارية المصري تدريب الكوادر اللبنانية وتبادل الخبرات فى هذا المجال"، مؤكدة في هذا الاطار "حرص مصر على تقديم كل الدعم والمساندة للجانب اللبناني، مع الاشارة الى موقف مصر الداعم لطلب انضمام لبنان لمنظمة التجارة العالمية".وفي الختام، أكد الوزير سلام حرص لبنان على "توسيع اطر التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات وعلى كل الاصعدة"، مشيراً الى "تطلع الحكومة اللبنانية لزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين وبصفة خاصة في ما يتعلق بالمنتجات الغذائية والحاصلات الزراعية".