عبد الله عرض لتلوث المياه ووباء الكبد: الموضوع تحت السيطرة ووزارة الصحة تقوم بالاجراءات اللازمة ولجنة الصحة تواكب

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عرض رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبد الله في تصريح من المجلس النيابي، لموضوع تلوث المياه ووباء الكبد.وقال متوجها الى الأهالي في كل المناطق اللبنانية: "لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة خصوصا ما يختص بمياه الشفة وبعض المأكولات، ربما تكون بسبب انتقال الامراض المعدية. التسمم الغذائي وخصوصا "الفيروس" "hepatite أ" وسمعنا خلال الفترة الاخيرة عن حالات متعددة حصلت في الشمال وربما في البقاع، اعتقد انه حصل نوع من الهلع في هذا الموضوع، اتمنى ان نتنبه الى "ان هذا "الفيروس" ينتقل عبر المياه غير النظيفة. لذلك هناك اجراءات مطلوبة من الدولة والمؤسسات الرسمية وتوصلنا مع كل دوائر الصحة - ويجب التنويه - ان وزارة الصحة وفي الامكانات المتواضعة الموجودة اليوم قامت بالاجراءات المطلوبة".أضاف: "تواصلنا مع الجميع. والواضح انه تم تقصي كل هذا الموضوع، والتوضيح انه كان هناك تلوث في المياه من فترة ثلاثة أسابيع أو شهر ولاحظت الناس هذا التلوث عبر تغير لون المياه ورائحتها. للأسف قد يكون الصرف الصحي دخل الى مياه الشفة. وهنا لا بد من التوجه الى مصالح المياه في المناطق سيما على أبواب الصيف ان يتنبهوا لهذا الموضوع وان تصبح هناك معالجة سريعة لاماكن قد تكون معرضة للاختلاط بمياه الصرف الصحي ومياه الشفة".وأكّد عبدالله أن "هذه الاجراءات ستستمر. وهناك تعاون مع "اليونيسيف"، سنسعى للبحث في كيفية إيجاد اللقاح المطلوب." وقال: للأسف هو مقطوع من السوق ولكنه مدعوم والاهم من كل ذلك نتوجه الى اهلنا بكل المناطق، من أجل التنبه الى مياه الشفة. وأعرف في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة، ربما ليس لديها القدرة ان تشتري المياه، أقله ان توضع المياه في زجاجات مياه بأشعة الشمس فترة 3 الى 4 ساعات تكون بالحد الادنى معقمة الامر يحتاج الى انتباه وتدابير وقائية من الناس وتدابير قاسية وجازمة من الجهات المعنية الرسمية في حق كل مخالفة، ان كان في موضوع مياه الطاولة او في موضوع الغذاء وسلامة الغذاء.ووجه الطلب للحكومة بتفعيل قانون سلامة الغذاء، متمنيا على ابواب الصيف التنبه الكامل، خصوصا ان انقطاع الكهرباء قد يكون مسرعا جدا لمواضيع تسمم الغذاء وانتقال الاوبئة. وقال: "لا نريد القول، ان هناك أوبئة. هناك تفش للفيروس في اماكن معينة كانت تحصل وربما السنة أكثر قليلا في العدد. ولكن أؤكد ان هذا الموضوع تحت السيطرة ووزارة الصحة تقوم بالاجراءات اللازمة ولجنة الصحة تواكب هذا الموضوع وسنعقد لقاءات قريبة مع مصالح المياه والنفايات المعنية".