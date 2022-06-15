أخبار لبنان
15 حزيران 2022 - 06:55
15/06/2022 06:55:38
عون حدد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس للحكومة
عون حدد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس للحكومة
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LBCI News Lebanon
حدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الثالث والعشرين من هذا الشهر موعدا للاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس للحكومة.
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