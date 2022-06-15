المرتضى التقى مينجيان: لانشاء مركز ثقافي صيني في لبنان يكون الأول في الشرق الأوسط

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استقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع بعد ظهر اليوم السفير الصيني لدى لبنان تشيان مينجيان. وتم التداول في شؤون عامة دولية ومحلية. كما تم البحث في سبل تفعيل العلاقات الثقافية بين الدولتين الصينيه واللبنانية.وقد طالب الوزير المرتضى السفير مينجيان بأن "تعمد الصين الى انشاء مركز ثقافي لها في لبنان ليكون المركز الثقافي الاول للدولة الصينية في منطقة الشرق الاوسط".الى ذلك، وجه الوزير المرتضى الى نظيره الصيني عبر السفير مينجان دعوة لزيارة لبنان في القريب العاجل للوقوف على ما يختزن وطننا من الموروث اللبناني الأثري والتراثي الغني جدا وايضا على المخزون الهائل في المجالات الثقافية كافة.