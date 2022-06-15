جاء ما أعلنه حميه

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LBCI News Lebanon

أصدر وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حميه مذكرة إدارية لتسهيل وصول الناس إلى الشواطئ العامة وإبقائها مفتوحة للعموم وبشكل مجاني لغرض النزهة والسباحة، بحسب ما جاء في تغريدة لحميه على حسابه عبر تويتر.

ارتياد الشاطئ البحري العمومي حق لكل الناس ، ومن دون منة من أحد ،ولأجل ذلك تم إصدار مذكرة إدارية من الوزارة ، لتسهيل وصول الناس إلى الشواطئ العامة وإبقائها مفتوحة للعموم وبشكل مجاني لغرض النزهة والسباحة.#حقك_توصل_للشط_وتسبح pic.twitter.com/7uK75Ye1Lp — Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) June 15, 2022