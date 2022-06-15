أخبار لبنان
15 حزيران 2022 - 11:15
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مذكرة إدارية لتسهيل وصول الناس إلى الشواطئ العامة وإبقائها مفتوحة للعموم

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مذكرة إدارية لتسهيل وصول الناس إلى الشواطئ العامة وإبقائها مفتوحة للعموم
Lebanon News
أصدر وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حميه مذكرة إدارية لتسهيل وصول الناس إلى الشواطئ العامة وإبقائها مفتوحة للعموم وبشكل مجاني لغرض النزهة والسباحة، بحسب ما جاء في تغريدة لحميه على حسابه عبر تويتر.
 
 
 
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