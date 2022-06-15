مذكرة إدارية لتسهيل وصول الناس إلى الشواطئ العامة وإبقائها مفتوحة للعموم

ارتياد الشاطئ البحري العمومي حق لكل الناس ، ومن دون منة من أحد ،ولأجل ذلك تم إصدار مذكرة إدارية من الوزارة ، لتسهيل وصول الناس إلى الشواطئ العامة وإبقائها مفتوحة للعموم وبشكل مجاني لغرض النزهة والسباحة.#حقك_توصل_للشط_وتسبح pic.twitter.com/7uK75Ye1Lp
— Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) June 15, 2022
ارتياد الشاطئ البحري العمومي حق لكل الناس ، ومن دون منة من أحد ،ولأجل ذلك تم إصدار مذكرة إدارية من الوزارة ، لتسهيل وصول الناس إلى الشواطئ العامة وإبقائها مفتوحة للعموم وبشكل مجاني لغرض النزهة والسباحة.#حقك_توصل_للشط_وتسبح pic.twitter.com/7uK75Ye1Lp