"للتركيز على بناء لبنان أفضل"... رسائل مهمة لهوكستين

الإعلان

استغرب المبعوث الأميركي الخاص للطاقة الدولية آموس هوكستين ما أُثير حول قضية سفينة انرجين الموجودة في محيط حقل كاريش، وقال إنها ليست السفينة الأولى التي تصل، انما وصلت سفن أخرى قبلها ولم يثر أحد الموضوع أو يعترض عليه في السابق.وفي مقابلة خاصة على قناة "الحرة"، قال هوكستين: "كنا على علم والجميع في لبنان، وفي المنطقة، وكل من يبحث على شبكة الانترنت ويطالع الأخبار يعلم أن السفينة كانت ستصل"، معتبراً أن من الأفضل التركيز على بناء الأمور بدل التهديد بهدمها، آملا أن يركز الخطاب على التعاون وليس التفكير في كيفية إيقاف الجانب الآخر.وقال "إن قمتم بمنعهم من التنقيب، لن تربحوا شيئًا، لذلك، لا يهم إيقاف الجانب الآخر، فهذا لا يؤدي إلى بناء أي شيء. لذلك يجب التركيز على كيفية بناء لبنان أفضل بدل الانصراف إلى التفكير في إيقاف الآخرين.وردا على سؤال حول مواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأخيرة بشأن التطورات عند الحدود البحرية، رأى هوكستين أن "الخطاب الأنجح هو الذي يركز حصرًا على بناء لبنان وأتمنى من الذين يقضون الوقت في تهديد الآخرين أن يضعوا الخطط التي تجعل من لبنان مكانًا أفضل لشعبه كي يعود أولئك الذين غادروه، ولا يرسلوا مداخيلهم إلى عوائلهم من الخارج، بل يستثمروا أموالهم هنا، في بناء أعمال جديدة، حتى يتمكن لبنان من الازدهار والنمو".واعتبر أن النزاع اليوم هو حول 860 كيلومترا مربعا ونريد ان نصل الى مكان يستطيع فيه لبنان الشروع بالاستثمار في النفط والتنقيب عن الغاز. وأشار الى أنه "في كل اجتماع عقدته في لبنان انقطعت خلاله الكهرباء مرتين على الأقل فكيف ستديرون الأعمال والأسر؟ وكيف تكونون رواد أعمال؟وفي هذا السياق، دعا لأن يكون لبنان في موقع يلتحق فيه بسائر دول شرق المتوسط مثل قبرص، ومصر واسرائيل واليونان، وينقب عن موارده الخاصة، لا سيما الغاز الطبيعي، وأن يتمكن من استخراج الغاز الطبيعي باثمان منخفضة لتأمين الكهرباء 24/24. وقال: "فكروا بذلك على هذا النحو، فقد بدأت بالعمل على هذه المسألة منذ نحو عشر سنوات ولو توصلنا إلى اتفاق في العام 2015 أو 2016 عندما كانت الصفقات مطروحة على الطاولة، لكان لبنان اليوم يحظى بالكهرباء 24/24 ويبيع الغاز الطبيعي في الأسواق بأعلى الأسعار، ويشتري بأسعار منخفضة.وردا على سؤال عما إذا كان متفائلا في مهمته، أجاب: "أنا هنا لأنني شخص متفائل حتى عندما تكون الأمور صعبة والوضع ليس صعبا اليوم". وأعرب عن اعتقاده بإمكان استئناف المفاوضات قريبا، كاشفا انه سيحصل على المزيد من التفاصيل في الأسبوعين المقبلين.وحول ما يعرقل حتى الساعة تأمين لبنان الكهرباء من الأردن والغاز من مصر واتهام البعض الولايات المتحدة بذلك، أكد ان "الولايات المتحدة لم تعرقل ذلك أبدًا، انما هي تريد أن ترى إمدادات النفط تصل إلى لبنان وأعتقد أن خط الأنابيب من مصر عبر الأردن وسوريا إلى لبنان هو فكرة جيدة جدًا والولايات المتحدة تدعم ذلك طالما لا يتعارض ولا ينتهك قانون قيصر وأعتقد أن هذا ممكن".وأضاف: "لقد أجريت اتصالات لا تُعد ولا تُحصى مع ثلاثة من الأطراف الأربعة، مصر، الأردن، ولبنان وتكلمت مع وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض عبر الهاتف، وسفارتنا هنا تتواصل معه كما أتكلم بشكل دوري مع المصريين والأردنيين وأنا أعتقد أنه لو تمكن الأطراف من التوصل إلى اتفاق وتوقيع العقود وإبرام اتفاق نهائي، أعتقد أنّه يمكننا الموافقة عليه في نهاية المطاف".وردا على سؤال حول ما يعترض حتى اليوم هذا المسار: قال: "لا أعتقد أن ثمة مشكلة، بل المفاوضات بين 4 دول ليست بالأمر السهل، وأعتقد أنها بلغت خواتيمها.وكشف أنه "قدم مداخلة أمام مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي وطُرح عليه هذا السؤال وأجاب أنه تم اعطاء الموافقة المبدئية على هذا المشروع، ما إن توافق مصر ولبنان على الشروط، وهذا ما لم يحصل بعد".