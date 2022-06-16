بو صعب للـLBCI: تقدم في النقاش بملف ترسيم الحدود وهناك امل بالوصول الى نتيجة

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أعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الوصول الى مرحلة حساسة في موضوع ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل، كاشفاً عن وجود تقدم في النقاش.وأوضح في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI أن الموفد الأميركي آموس هوكستين زار بيروت واستمع الى الطرف اللبناني وقال إنه سيذهب الى الطرف الآخر ويعود خلال اسبوع او 10 أيام.واعتبر أن توحد الآراء هي نقاط قوة للبنان. وقال: ما طرح من الجانب اللبناني أمام هوكستين زاد من قوة موقف لبنان والاخطاء تحصل وكان هناك عدم تنسيق سابقاً لكن الموضوع اختلف اليوم وعلى اللبنانيين أن يتأكدوا أن لا أحد من المسؤولين سيفرط بحقوق لبنان.وبشّر بوجود أمل امل بالوصول الى نتيجة في هذا الملف، مشدداً على أن خيار الحرب لا مصلحة لنا فيه وكذلك العدو الاسرائيلي.ورأى أن علينا الخروج من التجاذبات السياسية، مشيراً الى أن إتفاق الإطار سيحدد نهاية ملف الترسيم. وأوضح أنه لست من يفاوض على الخطوط وعمله دبلوماسي فقط.وتطرق بو صعب الى ملف الاستشارات النيابية الملزمة، لافتاً الى أنه لم يُكلف بهذا الموضوع ولم يبدأ بالحديث عن هذا الملف.ورداً على سؤال قال: ليس لدي مرشح لرئاسة الحكومة بعد ولكن من سأسميه يجب أن يتمتع بمواصفات معنية أبرزها أن يكون هناك توافق عليه وأن لا يكون استفزازياً للطائفة السنية وأن يكون قادرا على التواصل مع الخارج وخاصة مع الدول العربية.