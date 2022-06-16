أخبار لبنان
16 حزيران 2022 - 05:23
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أبو حيدر عرض مع ممثلي قطاعي الدواجن والمواشي لموضوع مستحقات أموال الدعم

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أبو حيدر عرض مع ممثلي قطاعي الدواجن والمواشي لموضوع مستحقات أموال الدعم
Lebanon News
إلتقى المدير العام لوزارة الإقتصاد والتجارة محمد ابو حيدر رئيس النقابة اللبنانية للدواجن وليم بطرس وأمين سر نقابة القصابين ومستوردي وتجار المواشي الحية ماجد عيد اليوم في الوزارة، حيث تم البحث في أمور تتعلق بقطاعي الدواجن والمواشي واللحوم.
واشار بيان صادر عن اللقاء الى انه جرى التركيز على موضوع أموال الدعم المستحقة لمربي الداوجن وتجار المواشي لدى مصرف لبنان، خصوصاً ان هذه الاموال حق ولا يمكن التفريط بها.
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وقد طالب بطرس وعيد أبو حيدر بنقل مطلبهم الى المجلس المركزي لمصرف لبنان، بضرورة سداد مصرف لبنان هذه الحقوق لاصحابها من ضمن التواريخ المتفق عليها.
ولفت البيان الى انه جرى أيضاً عرض ما يحصل من غش في الاسواق في موضوع بيع الدواجن واللحوم في مراكز البيع.
وشدد بطرس وعيد أمام ابو حيدر على مطالب النقابتين في هذا الإطار والتي تتمثل بالآتي: 
-منع إستيراد الدواجن من دول تنتج بمواصفات أقل من المواصفات المعتمدة في لبنان.
-إعتماد شركة مراقبة عالمية موثوقة لمراقبة مواصفات الدجاج المستورد والمواشي واللحوم المستوردة، حفاظاً على صحة اللبنانيين ومنعاً للمضاربة غير المشروعة.
-تطبيق قرارات وزارة الإقتصاد والتجارة ومواصفة مؤسسة "ليبنور" التي تقضي بإلتزام مراكز البيع بتطبيق آلية عرض اللحوم والدواجن المستوردة بغلافها الأصلي مع بطاقتها البيانية، والفصل بين ما هو مجلد ومبرد وطازج، منعاً للتلاعب والغش وإلحاق الضرر بصحة المواطن.
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