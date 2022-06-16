مياه لبنان الجنوبي: إعادة الضخ في صيدا بعد عودة الكهرباء

الإعلان

أعلمت مؤسسة "مياه لبنان الجنوبي" المشتركين المستفيدين من محطة الحارة الكبرى - مجدليون بأنه وبعد انقطاع المياه قرابة الأسبوعين نتيجة عطل طارئ في المحطة، تم أمس صيانة المجموعة الغاطسة واستعادة الضخ من جديد، إلا أن توقف خط الخدمات العامة الكهربائي صباحًا في كل مدينة صيدا أثر مجددًا على عملية ضخ المياه، وعليه تبذل المؤسسة كل جهدها وتتواصل مع "مؤسسة كهرباء لبنان" لتأمين التيار إلى المحطات والآبار، وسيتم إعادة الضخ والتوزيع بشكل معتاد بعد عودة التيار الكهربائي.وذكرت المؤسسة أن المحطة تغذي بلدات مجدليون - عبرا - الهلالية - طلعة المحافظ وجزء من حارة صيدا.