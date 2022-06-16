أخبار لبنان
16 حزيران 2022 - 07:12
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بو صعب عرض الأوضاع مع سفير باكستان والتقى قائد الدرك

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بو صعب عرض الأوضاع مع سفير باكستان والتقى قائد الدرك
Lebanon News
عرض نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب للأوضاع والتطورات الراهنة مع السفير الباكستاني في لبنان سلمان أتار. كما تم البحث في الأوضاع الإقليمية عامة.
 
واستقبل بوصعب أيضًا قائد الدرك العميد مروان سليلاتي.
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