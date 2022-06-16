بو صعب عرض الأوضاع مع سفير باكستان والتقى قائد الدرك

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LBCI News Lebanon

عرض نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب للأوضاع والتطورات الراهنة مع السفير الباكستاني في لبنان سلمان أتار. كما تم البحث في الأوضاع الإقليمية عامة.



واستقبل بوصعب أيضًا قائد الدرك العميد مروان سليلاتي.