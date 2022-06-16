سامي الجميل عرض مع غريو للتطورات: لحكومة قادرة على فرملة الإنهيار ومواكبة الإستحقاقات سريعًا

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إلتقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل السفيرة الفرنسية آن غريو وعرض معها لآخر التطورات، في حضور النائب الياس حنكش وعضو المكتب السياسي جويل بو عبود ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الدكتور ميشال أبو عبد الله.وجدد الجميل خلال اللقاء تأكيده "ضرورة تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن تفرمل الإنهيار وتشرع في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة ومواكبة الإستحقاقات المفصلية المقبلة على لبنان، على أن يكون على رأسها شخصية مستقلة عن المنظومة ملمة بالواقع المالي والإقتصادي وتملك رؤية للحل".وشدد على "ضرورة الإستفادة من الديناميكية الجديدة التي أنتجتها الإنتخابات النيابية في البرلمان لإمرار القوانين المطلوبة في أسرع وقت بعيدًا عن التسويات التي كانت سائدة".