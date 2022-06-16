بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات تتبرع بمعدات لمنظمات غير حكومية محلية

استضافت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات اليوم في فندق موفنبيك في بيروت، حفلًا تبرعت فيه بمواد ومعدات تم شراؤها محليًا خلال مهمتها، إلى منظمات غير حكومية لبنانية.



الإعلان وفي كلمته خلال الحفل، أعرب سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طرّاف عن تقديره للعمل الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية المحلية، لا سيما في هذه الأوقات العصيبة، سواء على المستوى الإنساني أو في دعم الديمقراطية وتنميتها وترسيخها كما دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان.



تخدم المنظمات الـ13 التي تلقت التبرعات العينية مجموعة متنوعة من القطاعات في لبنان، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم وحرية التعبير والشفافية والمساءلة وتمكين المرأة والشباب ورعاية كبار السن والأطفال ودعم الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيز حقوق عاملات المنازل المهاجرات، من بين أمور أخرى.



هذه المنظمات هي: الصليب الأحمر اللبناني، مؤسسة مهارات، FiftyFifty، جمعية الشفافية اللبنانية (LTA)، دار المسنّين(FoyerDeVieillards)، كلاس أورانج، غرسة، جمعية الحياة، إغنا ليجنا بيسيدات، جمعية إيمان الطبية، جمعيةأنا هون، جمعية السكان المتضررين من انفجار 4 آب(ARAE)، والاتحاد اللبناني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة (LUPD).