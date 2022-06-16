أخبار لبنان
16 حزيران 2022 - 08:26
Back

كم بلغ عدد الطعون بالانتخابات النيابية؟

كم بلغ عدد الطعون بالانتخابات النيابية؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار عدد الطعون بالانتخابات النيابية؟,كم بلغ ,كم بلغ عدد الطعون بالانتخابات النيابية؟
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
 تنتهي اليوم المهلة القانونية لتقديم الطعون أمام المجلس الدستوري التي وصل عددها إلى 13 طعنا...

فهل سيزداد هذا العدد مع مرور ساعات اليوم؟
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً