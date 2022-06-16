كم بلغ عدد الطعون بالانتخابات النيابية؟

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LBCI News Lebanon

تنتهي اليوم المهلة القانونية لتقديم الطعون أمام المجلس الدستوري التي وصل عددها إلى 13 طعنا...



فهل سيزداد هذا العدد مع مرور ساعات اليوم؟