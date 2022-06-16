فياض: نحتاج الى عزل الأمور الإنمائية والمالية والمعيشية عن الخلاف السياسي

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رأى وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض انه "من المفترض ان تكون الامور المعيشية والمالية والإقتصادية والإنمائية خارج الخلاف السياسي، وإذا أردنا دائما أن نخلط بين ما نختلف عليه وما نحتاجه لمعالجة شؤون الناس، فمعنى ذلك اننا نعقّد الحلّ ونؤجّله ونضع العراقيل أمامه وأنّ الطبقة السياسية لا تزال تُقارب هذه المسائل في المنهجية نفسها والتي أنتجت المشكلة في هذا البلد".وشدّد على ان "المقاربة الأكثر مسؤولية هي في أن نفصل بين الملفات التي نختلف عليها على المستوى السياسي وأن نُنظّم الخلاف حولها ونطلق أُطُرا حوارية لمعالجة هذه القضايا".واعتبر أننا "نحتاج الى عزل الأمور الإنمائية والمالية والمعيشية، كموضوع الكهرباء وخطة التعافي وترسيم الحدود، عن الخلاف السياسيّ ونُطلق مبادرات لتقريب المواقف الوطنية حولها، عندها نكون بدأنا العمل في الطريقة الصحيحة وعندها تُقدّم الطبقة السياسيّة أداءً سياسيًا وإنمائيًا مختلفًا عمّا كان سائدًا في الفترة الماضية".