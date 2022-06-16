برنامج الأغذية العالمي يحذر من تعرض ثلث سكان السودان لـ"انعدام حاد في الامن الغذائي"

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حذر برنامج الاغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، من أن ثلث سكان السودان "يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي، ويواجه حاليا عدد قياسي يبلغ 15 مليون شخص في السودان، ثلث السكان، انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي".وأوضح أن "الآثار المجتمعة للنزاع والصدمات المناخية والأزمات الاقتصادية والسياسية وارتفاع التكاليف وضعف انتاجية المحاصيل تدفع بملايين الناس إلى مزيد من الجوع والفقر".وأضاف البيان أن "3 ملايين طفل دون سن الخامسة يعانون حاليا من سوء التغذية الحاد منهم 650 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد".وكانت منظمة رعاية الطفولة اعلنت الاسبوع الماضي وفاة طفلين نتيجة الجوع في ولاية شمال دارفور غرب البلاد .