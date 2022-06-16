أخبار لبنان 16 حزيران 2022 - 11:54 16/06/2022 11:54:42 تقرير وزارة الصحة عن عدد حالات التهاب الكبد الفيروسي الألفي...

تقرير وزارة الصحة عن عدد حالات التهاب الكبد الفيروسي الألفي...

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LBCI News Lebanon

اعلنت وزارة الصحة أن العدد التراكمي منذ بداية السنة لحالات التهاب الكبد الفيروسي الألفي بلغ 590 حالة، معظمها في البقاع والشمال.



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