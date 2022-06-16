أخبار لبنان
16 حزيران 2022 - 12:54
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"اللقاء الديمقراطي" لم يتخذ قراراً بعد بشأن تسمية رئيس للحكومة...

"اللقاء الديمقراطي" لم يتخذ قراراً بعد بشأن تسمية رئيس للحكومة... Lebanon, news ,lbci ,أخبار حكومة,اللقاء الديمقراطي,"اللقاء الديمقراطي" لم يتخذ قراراً بعد بشأن تسمية رئيس للحكومة...
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&quot;اللقاء الديمقراطي&quot; لم يتخذ قراراً بعد بشأن تسمية رئيس للحكومة...
Lebanon News
علمت الـLBCI أن "اللقاء الديمقراطي" لم يتخذ قراراً بعد بشأن تسمية رئيس للحكومة وسيجتمع مجدداً مطلع الاسبوع المقبل بعد اجرائه جولة اتصالات لاسيما مع حزب القوات اللبنانية.
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