"اللقاء الديمقراطي" لم يتخذ قراراً بعد بشأن تسمية رئيس للحكومة...

"اللقاء الديمقراطي" لم يتخذ قراراً بعد بشأن تسمية رئيس للحكومة...

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LBCI News Lebanon

علمت الـLBCI أن "اللقاء الديمقراطي" لم يتخذ قراراً بعد بشأن تسمية رئيس للحكومة وسيجتمع مجدداً مطلع الاسبوع المقبل بعد اجرائه جولة اتصالات لاسيما مع حزب القوات اللبنانية.