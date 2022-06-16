لقاء بين الصادق وعبود بحث في ملفات بلدية بيروت ووضع برنامج عمل حدد الأولويات

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زار النائب وضاح الصادق وفريق عمله المتخصص بمتابعة ملفات بلدية بيروت، محافظ بيروت القاضي مروان عبود، في مكتبه في المحافظة، بحضور رئيس المجلس البلدي جمال عيتاني.وأشار بيان وزعه المكتب الإعلامي للصادق إلى أن الاجتماع يأتي متابعة للاجتماع الأول الذي عقد في 8 حزيران الفائت، ونتج منه برنامج يحدد الأولويات الملحة التي تحتاج إليها بيروت، وخلص إلى أن صيانة الطرق سيبدأ العمل بها الإثنين وفق الأولويات والمتوقع أن تنتهي خلال ثلاثة أشهر.وأعلن أن "صيانة الأرصفة ستبدأ خلال عشرة أيام من رصيف عين المريسة، مع حملة إزالة العوائق والتعديات. أما تشحيل الشجر فبدأ منذ مدة وجيزة ويحتاج إلى حوالى الشهر، علما أنه لن يتوقف إذ حددت آلية داخلية ستطبق لضمان استمراره".ولفت البيان إلى أن البرنامج أكد تسريع عملية المكننة في دوائر المحافظة، متوقعا أن تنتهي خلال ثلاثة أشهر، بعد إعادة النظر في الروتين الإداري بشكل سريع.وأعلن أنه "تم إيجاد حل يمنع تكرار سرقة أغطية الحفر الصحية. كما تم تأمين الحديد اللازم للتصنيع وستتم تغطيتها كلها خلال شهر كحد اقصى. وبالنسبة إلى رش المبيدات فبدأ، وسيتم خلال هذا الأسبوع استكمال خطة شاملة وبرنامجا مفصلا وزيادة عدد العاملين لتسريع وتيرة الرش".وأكد أن "فريق العمل سيتولى وضع تصور سريع لإنارة الطرق الرئيسية، بناء على اقتراحات عدة سيدرسها اختصاصيون لاختيار الأنسب منها كالطاقة الشمسية على سبيل المثال لا الحصر. كما سيتم البدء بعملية إنارة نفق الفينيسيا وتحديد مدة زمنية لتفعيل إشارات السير. وكذلك، اتخذ القرار بإعادة حديقة المفتي حسن خالد إلى سابق عهدها، بعد إلغاء العقد الموقع لتحويلها إلى موقف سيارات".ولفت إلى أنه تم الاتفاق على وضع خطة لتفعيل عمل الحرس البلدي ودعم اطفائية بيروت، وتمت مناقشة مشكلة النفايات، إذ ينتهي عقد تلزيم الشركة بعد سبعة أشهر، من اجل تدارك ما كان يحصل سابقا من تكدس النفايات في الشوارع، ومعالجته بحلول جزئية، للتوصل إلى حل أساسي ودائم.