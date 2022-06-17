تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين يوقع مذكرة تفاهم مع رابطة قدامى مدرسة الشانفيل

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وقع تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين RDCL مذكرة تفاهم مع رابطة قدامى مدرسة الإخوة المريميين الشانفيل يوم الأربعاء الواقع في ١٥ حزيران ٢٠٢٢، عند الساعة السابعة والنصف مساءً، في حرم المدرسة في ديك المحدي. ,حضر اللقاء رئيس التجمع وأعضاء مجلس الإدارة ورئيس رابطة القدامى وطلاب سابقين.ويهدف هذا التفاهم إلى تشجيع قدامى مدرسة الشانفيل، لا سيما رجال وسيدات الأعمال منهم، على الإنضمام إلى التجمع. ويرمي التفاهم إلى التعاون في مجال مشاركة الندوات الإقتصادية والعمل سويًا لبناء الجسور في المجتمع. كذلك، سيسعى التجمع إلى إيجاد فترات تدريب للطلاب المتخرجين.وألقى رئيس التجمع نقولا بو خاطر كلمة شدد فيها على أهمية وضرورة تعاون القطاع الخاص مع المدارس والجامعات والقدامى، فالتعاون بينهم أساسي لبناء الوطن بالتكامل والتشارك.من جهته، ألقى رئيس رابطة قدامى الشانفيل هشام راغب كلمة أعرب فيها عن يقينه بأن إقبال رجال وسيدات الأعمال من خريجي الشانفيل إلى الإنضمام إلى تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين RDCL سيكون كبيرًا، مقدرًا إنضمام حوالي ١٥٠ من قدامى الشانفيل إلى التجمع.وأثنى على عمل التجمع لتوحيد رؤية وتوجهات وأهداف القطاع الخاص اللبناني، خاصة في ظل الأزمة الحالية. وقد تم توكيل مهمة تنسيق الجهود والتعاون بين الطرفين لجاك كساب ورجا عبدالله.