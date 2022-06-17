عقيص للـLBCI: حكومات الوحدة الوطنية من أسوأ التجارب... وماذا عن تسمية الرئيس المكلف؟

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أكد عضو كتلة الجمهورية القوية النائب جورج عقيص أننا "نجري إتصالات مع كل القوى السيادية والإصلاحية للوصول إلى تسمية رئيس مكلف يتوافق مع المواصفات وأهمها أن يكون سياديًا ويعيد القرار السيادي إلى داخل الحكومة."وفي حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ"LBCI"، أشار عقيص إلى أنه لن يدخل في لعبة التسميات ما لم يبحث موضوع تسمية رئيس للحكومة داخل التكتل لكن هناك الكثير من الأسماء التي قد تلبي المواصفات والشروط.ورأى أن حكومات الوحدة الوطنية من أسوأ التجارب ولم تولد سوى المآسي والأزمات والمحاصصة، وقال: "نريد حكومة تمثل الأكثرية كي نتمكن من إعادة النظام البرلماني."