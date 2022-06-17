جيري ماهر: كل من وقف بوجه حزب الله قتل

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LBCI News Lebanon

اعتبر جيري ماهر، مستشار رجل الأعمال بهاء الحريري أن العدالة تقول للبنانيين وللمجتمع الدولي أن لا مكان للارهابيين الا امام العدالة، في إشارة الى عقوبة السجن المؤبد على مرعي وعنيسي التي أصدرتها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري.



وأكد، في حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـ LBCI أنها المرة الاولى التي نصل فيها الى قرار واضح بالادانة وهي المرة الأولى التي يُحاسب فيها المرتكب، مشيراً الى أنها حكم المحكمة الدولية يضع اللبنانيين امام مرحلة جديدة يمكنهم خلالها أن يقولوا امام المجتمع الدولي أنهم جاهزون لمواجهة حزب الله بكافة الطرق السملية لاخذ حقوقهم ومنع ارتكاب المزيد من الجرائم.

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ورأى أن المؤامرة الوحيدة هي على الشعب اللبناني ويقف وراءها حزب الله، مشيراً الى أن كل من وقف بوجه "الحزب" قتل في لبنان.