كتلة الكتائب تتقدم بإقتراح قانون معجل مكرر لحماية مبنى إهراءات القمح في مرفأ بيروت

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تقدمت كتلة نواب حزب الكتائب التي تضم النواب سامي الجميل، نديم الجميل، سليم الصايغ والياس حنكش، باقتراح قانون معجل مكرر إلى مجلس النواب حول حماية مبنى إهراءات القمح في مرفأ بيروت.وجاء في اقتراح القانون الذي تضمن مادة وحيدة التالي:أولًا: أ- يمنع هدم مبنى الإهراءات في مرفأ بيروت سواء كان الهدم جزئيًا أو كليًا، ويصنّف المبنى معلمًا ثقافيًا وطنيًا لتخليد ذكرى شهداء إنفجار مرفأ بيروت، على أن يضع مجلس الوزراء المراسيم التطبيقية لذلك في خلال ستة أشهر من صدور هذا القانون.ب- تكلف الإدارات العامة المختصة في خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون بإجراء الأشغال الطارئة اللازمة لتدعيم المبنى وحمايته حفاظًا على السلامة العامة، حتى انتهاء الدراسات المختصة بصيانة المبنى وتنفيذها وضمان إستدامته.ثانيًا: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.