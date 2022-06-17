أخبار لبنان 17 حزيران 2022 - 06:47 17/06/2022 06:47:18 النائب مطر زار بخاري: لبنان لا يمكن ان يكون الا في محيطه العربي

النائب مطر زار بخاري: لبنان لا يمكن ان يكون الا في محيطه العربي

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LBCI News Lebanon





وبحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، فقد شدد مطر "على أهمية العلاقة مع المملكة العربية السعودية، فالتاريخ يشهد ان لبنان لا يمكن ان يكون الا في محيطه العربي"، معتبراً ان "كل محاولات تغيير هويته او ضربها باءت بالفشل، فالاجندات الخبيثة في المنطقة باتت مفضوحة والشعب اللبناني لا يشبهها".

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وقال:"لا بد هنا من التنويه بـالصندوق السعودي الفرنسي، الذي جاء تعبيرا عن حرص البلدين على دعم العمل الإنساني، في وقت يعاني اللبنانيون من ضائقة معيشية لم يعرفوها قبلا، وهي بادرة مألوفة من المملكة التي وقفت دائما مع لبنان ومدت له يد المساعدة بكل أخوة ومن دون تفرقة، مؤكدة حرصها على استقراره ووحدته". زار النائب إيهاب مطر السفير السعودي وليد بخاري في مقر السفارة في اليرزة، وجرى البحث في التطورات على الساحتين اللبنانية والإقليمية.وبحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، فقد شدد مطر "على أهمية العلاقة مع المملكة العربية السعودية، فالتاريخ يشهد ان لبنان لا يمكن ان يكون الا في محيطه العربي"، معتبراً ان "كل محاولات تغيير هويته او ضربها باءت بالفشل، فالاجندات الخبيثة في المنطقة باتت مفضوحة والشعب اللبناني لا يشبهها".وقال:"لا بد هنا من التنويه بـالصندوق السعودي الفرنسي، الذي جاء تعبيرا عن حرص البلدين على دعم العمل الإنساني، في وقت يعاني اللبنانيون من ضائقة معيشية لم يعرفوها قبلا، وهي بادرة مألوفة من المملكة التي وقفت دائما مع لبنان ومدت له يد المساعدة بكل أخوة ومن دون تفرقة، مؤكدة حرصها على استقراره ووحدته".

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